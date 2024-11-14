Три человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Краснодарском крае

На трассе в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, в Крыловском районе мужчина за рулем Toyota Sienta уснул за рулем и выехал на встречку, где врезался в КамАЗ.

В результате аварии погибли все трое, сидевшие в легковушке. Среди них был 12-летний ребенок. Проводится проверка.