Три человека погибли при столкновении легковушки и КамАЗа в Краснодарском крае
На трассе в Краснодарском крае произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
По предварительной информации, в Крыловском районе мужчина за рулем Toyota Sienta уснул за рулем и выехал на встречку, где врезался в КамАЗ.
В результате аварии погибли все трое, сидевшие в легковушке. Среди них был 12-летний ребенок. Проводится проверка.
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