Две легковушки и школьный автобус столкнулись на Южном тракте в Барнауле

В Барнауле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и школьного автобуса. Подробности 360.ru рассказала местная жительница Дарья.

«Я подъезжала к тому месту, когда уже все случилось. В тот момент подъехала скорая и пожарная машина. Platz ехал с Южного [тракта], его кинуло на встречку в автобус и потом развернуло, поэтому и пострадала третья машина», — сообщила очевидица.

По ее словам, в месте, где случилась авария, есть сильная колея по краю дороги.

«Даже на невысокой скорости машину может выкинуть на встречку», — добавила Дарья.

По данным ГИБДД, участниками аварии на Южном тракте стали Toyota Platz, школьный автобус ПАЗ и Škoda. ДТП произошло в 07:40 по местному времени (03:40 по московскому).

«В медучреждение доставлены водитель автомобиля Toyota Platz и несколько учащихся», — заявили полицейские.

Правоохранители организовали проверку по факту случившегося, они установят все обстоятельства и причины аварии.

