Около 800 человек стали жертвами ДТП на дорогах Омской области за последние пять лет

В минувшем году на региональных и межмуниципальных дорогах Омской области зафиксировали 277 дорожно-транспортных происшествий, еще 166 аварий произошли на федеральных трассах региона. Общее число погибших за последние пять лет достигло почти 800 человек, количество пострадавших превысило отметку в 10 тысяч, сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

Для снижения числа трагедий местные органы власти совместно с госструктурами разработали ряд инициатив, реализованных в рамках программы «Безопасность дорожного движения». Специалисты обследовали наиболее опасные участки трех крупнейших магистралей региона: Р-402 («Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск»), А-320 («Омск — Черлак —граница Казахстана») и Р-254 («Иртыш»).

Кроме профилактической работы среди автовладельцев особое внимание уделялось владельцам автомобильных дорог. За прошедший период было выдано около полутора тысяч предписаний на исправление дефектов и нарушения правил эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Всего в 2025 году отремонтировано 37 опасных участков дорог общей длиной порядка 167 километров, большинство из которых относятся к региональному значению. Эти меры стали частью общего комплекса действий властей, направленных на повышение уровня безопасности дорожного движения в регионе.