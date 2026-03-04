Две коробки с патронами нашли при обыске в бизнес-центре Москвы

Сотрудники Федеральной таможенной службы нашли при обыске у одной из компаний в бизнес-центре «Форт Плаза» две коробки с патронами. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Подробности происшествия пока не сообщаются.

Ранее в Москве задержали таксиста из Брянской области. Изначально машину остановили для простой проверки документов, но дорожные инспекторы обратили внимание, что водитель заметно нервничает, и вызвали следственно-оперативную группу. В результате экспертиза показала, что у таксиста при себе были сигнальный пистолет, переделанный для боевой стрельбы, и восемь патронов к нему. Возбуждено уголовное дело.