В машине брянского таксиста нашли оружие и патроны

Жителя Брянской области задержали в Москве за нелегальное оружие в машине такси

Сотрудники ДПС задержали на 22-м километре Киевского шоссе таксиста из Брянской области, перевозившего нелегальное оружие и патроны к нему. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Изначально машину остановили для простой проверки документов, однако дорожные инспекторы заподозрили неладное, увидев, что водитель заметно нервничает. Приехавшая по вызову следственно-оперативная группа нашла у мужчины предмет, похожий на пистолет, и восемь патронов.

Экспертиза показала, что это сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. Возбуждено уголовное дело, мужчину отпустили под обязательство о явке.

Ранее житель Пензенской области получил четыре года условно за создание кустарной оружейной мастерской.