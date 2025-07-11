Две иномарки столкнулись в Волгограде, пострадал ребенок

Две легковых машины столкнулись в Советском районе Волгограда. В результате аварии пострадали трое взрослых и ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Столкновение произошло примерно в 16:00 на трассе Волгоград — Новый Рогачик. По словам сотрудника ГАИ Виталия Тройнина, автомобиль Volkswagen влетел в легковушку Hyundai

«21-летний водитель, <…> не справившись с управлением, осуществила наезд на обочину, в результате чего выехала на полосу встречного движения», — отметил он.

Ранее крупное ДТП произошло в Омске. Пассажирский автобус ЛиАЗ не выдержал безопасный боковой интервал и влетел в припаркованный грузовик Renault. Из-за аварии травмы получили шесть человек, в том числе двое детей. Всего в салоне автобуса находились 15 пассажиров.