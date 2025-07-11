Автобус столкнулся с грузовиком в Омске, шесть человек пострадали

Шесть человек, включая двоих детей, получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

По данным полиции, авария произошла 10 июля в 15:45 по местному времени в районе дома № 93 на улице Суворова. Водитель автобуса ЛиАЗ, который следовал по маршруту № 125 («микрорайон Входной — Железнодорожный вокзал»), не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с припаркованным грузовиком Renault.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров. Травмы получили шесть из них, включая детей 2009 и 2020 годов рождения.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать причины и обстоятельства аварии.

Ранее 15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Московской области.