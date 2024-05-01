Две иномарки столкнулись в Москве на Коровинском шоссе, пострадал ребенок | 360°

Эксклюзив 01 мая 2024, 15:04 Две иномарки столкнулись в Москве на Коровинском шоссе, пострадал ребенок Источник 360.ru: из-за ДТП в Дмитровском районе Москвы пострадали три человека

Читать 360 в

Автомобиль Suzuki столкнулся с иномаркой Hyundai на Коровинском шоссе в Дмитровском районе Москвы. В результате аварии пострадали три человека, в том числе ребенок, сообщил источник 360.ru.

Сообщение об аварии поступило примерно в 13:32. На место прибыли скорая помощь и полиция. Из-за ДТП травмы получили водитель Suzuki и два человека, находившихся в Hyundai. Всем пострадавшим врачи оказали первую помощь.

Реклама

В распоряжении 360.ru оказалась видеозапись с места аварии. На кадрах видно, что автомобили получили сильные повреждения: у Suzuki полностью разворотило капот и передний бампер, а у корейской иномарки из-за удара отлетела часть бампера с логотипом.

Ранее крупное ДТП произошло на 2-й Мякининской улице в Москве. Легковая машина Chevrolet врезалась в «Газель» с пассажирами, в результате иномарка перевернулась. Из-за аварии пострадали восемь человек, одну из пассажирок госпитализировали с травмой головы.