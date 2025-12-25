Две девушки стали жертвами домогательств последователя Лесли в Ленобласти

Shot: в Мурино ищут последователя курсов Алекса Лесли, есть две пострадавшие

В Ленинградской области ищут последователя курсов скандального коуча Алекса Лесли, который шлепает девушек по ягодицам прямо на улице. Две девушки утверждают, что стали жертвами домогательств в одном и том же месте, сообщил Shot .

«Оба случая произошли в Мурино на пересечении улиц Шувалова и Менделеева», — сообщили журналисты.

Одной из пострадавших оказалась тренер местного фитнес-клуба. Она спокойно шла по улице, когда сзади к ней подошел незнакомец в светлых штанах и ударил ее по ягодицам. Мужчина улыбнулся и показал свои бицепсы. Тренер сфотографировала обидчика и подала заявление в полицию.

Позже выяснилось, что она была не единственной пострадавшей. Другая женщина утверждает, что подверглась нападению в том же месте, но чуть раньше, чем фитнес-тренер.

В конце июня несколько девушек заявили в полицию о домогательствах в центре Москвы. Они утверждали, что мужчины, которые их преследовали, были последователями Лесли, автора курсов по соблазнению. Блогер призывал своих учеников делать непристойные предложения незнакомым женщинам и совершать сексуальные преступления.

Суд признал информацию, размещенную в Сети блогером Лесли, запрещенной к распространению на территории России.