Две девушки попали под колеса легковушки на «зебре» в Челябинске

Два пешехода пострадали в ДТП с участием отечественной легковушки в Челябинске. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГАИ.

Авария произошла на Лесопарковой улице. Предварительно, 38-летний водитель, управляя машиной ВАЗ, сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе.

Пострадавшими оказались девушки 2001 и 2002 годов рождения. Проводится проверка.

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