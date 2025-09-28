Дайвер в Мексике выжил после нападения акулы на глубине 30 метров

Дайвер из Мексики выжил после нападения акулы в национальном парке острова Кокос, расположенного у побережья Коста-Рики. Подробностями поделилось издание The Tico Times.

На глубине 30 метров хищница повредила шланги от баллона, что заставило мужчину всплыть, однако акула успела укусить его за голову и лицо.

Спасатели оказали помощь 40-летнему пострадавшему. Они остановили кровотечение и смогли стабилизировать состояние дайвера перед отправкой в больницу. Мужчину направят в Пунтаренас на материк для лечения, транспортировка на катере займет около 40 часов.

На Багамах рыбак получил серьезные травмы руки после того, как на него напала акула. Она пыталась вырвать у мужчины улов, когда тот занимался подводной охотой.