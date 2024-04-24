Два жителя Херсонской области погибли под утренним обстрелом ВСУ | 360°

Происшествия 24 апреля 2024, 12:23 Два жителя Херсонской области погибли под утренним обстрелом ВСУ Губернатор Сальдо: в селе Абрикосовка под обстрелом ВСУ погибли 2 человека РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Абрикосовка в Алешкинском округе. Два человека погибли, и сгорел частный дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом», — заявил он.

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Вечером 23 апреля, по информации Сальдо, украинские боевики атаковали дроном гражданский грузовик в Новой Каховке. Пострадали три находившихся в машине человека, из них двум потребовалась амбулаторная помощь. Госпитализировали 53-летнего мужчину с ранениями головы.

Беспилотники засекли в Смоленской, Липецкой и Воронежской областях. RT сообщил, что власти объявляли об угрозе применения БПЛА. Минобороны насчитало восемь дронов, сбитых военными. Произошло возгорание на объектах топливно-энергетического комплекса.