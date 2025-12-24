Два взрыва прогремели в Уссурийске после воспламенения сварочного оборудования

В Уссурийске утром произошли два хлопка, причиной которых стало воспламенение сварочного оборудования. Об этом сообщило Правительство Приморского края .

По данным Антитеррористической комиссии Приморья, ЧП произошло в районе переулка Западный. На место оперативно прибыли экстренные и специальные службы, территорию оцепили, движение транспорта временно перекрыли.

В результате происшествия никто не пострадал, повреждений зафиксировано не было. Власти подчеркнули, что угрозы для жителей нет, а в районе продолжается комплекс мер по обеспечению безопасности.

