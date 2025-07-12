Два туриста погибли из-за падения дерева на палатку в Самаре

В Красноглинском районе Самары ураганный ветер повалил дерево на палатку с отдыхающими — погибли два человека. Об этом сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов .

Он уточнил, что происшествие произошло на фоне сложной погодной обстановки в регионе. Кроме того, в районе реки Большой Кинель утонули двое молодых людей, а на Волге при ЧП с плавучим домом погибла девушка. Смирнов отметил, что остается на дежурстве и власти продолжают контролировать ситуацию.

Ранее плавучий дом с людьми опрокинулся под Самарой. Судно перевернулось в Красноглинском районе примерно в 13:40. На борту находились четыре человека.