Два туриста из незарегистрированной группы погибли на Эльбрусе

МЧС сообщило о двух погибших на Эльбрусе туристах

Незарегистрированная туристическая группа из пяти человек, находившаяся на Эльбрусе, попросила о помощи. Поисково-спасательную операцию организовали специалисты МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем ранее группа попросила помощи, находясь на высоте 5300 метров. У двух человек наблюдались признаки горной болезни.

Спасатели обнаружили двух туристов, один погиб. По предварительным данным, двое спустились самостоятельно. Позже стало известно о еще одном погибшем.

Проведение поисковых работ осложнили тяжелые условия высокогорья: сильный ветер, глубокий снежный покров и ограниченная видимость. К спасательным работам привлекли 16 человек и три единицы техники.

Ранее турист из Краснодара сорвался с горы на высоте пять тысяч метров и погиб при восхождении на Эльбрус. Спасатели эвакуировали тело погибшего на коммерческом самолете.