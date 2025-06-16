Два туриста из Москвы пропали на Эльбрусе

Спасатели приступили к поиску двух альпинистов из Москвы, исчезнувших при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Покорители вершин не вернулись вовремя и не вышли на связь. По предварительным данным, их маршрут не был зарегистрирован.
Для поиска привлекли специалистов Эльбрусского высокогорного ПСО. Группа состоит из шести спасателей и оснащена двумя единицами специализированной техники.
Ранее американка пропала в походе с отцом на горе Катадин в США. Спасатели нашли машину и тело отца, а дочь им пока обнаружить так и не удалось. На поиски отправились более 30 егерей, кинологи и вертолеты.
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