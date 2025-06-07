Отца нашли мертвым. Полиция расследует странное исчезновение американки в горах

NewsNation: американка пропала в походе с отцом на горе Катадин

Туристы из Нью-Йорка исчезли во время восхождения на гору Катадин в штате Мэн. Спасатели нашли машину и тело отца, поиски дочери не дали результата. Об этом сообщил NewsNation .

Департамент рыболовства и дикой природы штата Мэн выяснил, что 58-летний Тим Кейдерлинг и 28-летняя Эстер Кейдерлинг остановились в кемпинге «Абол» в государственном парке «Бакстер». Утром 1 июня они ушли в поход на вершину горы Катадин и не вернулись. Машина семьи осталась на парковке. На следующий день смотрители парка забили тревогу.

К поисковой операции присоединились более 30 егерей, подразделение кинологов, вертолеты Лесной службы штата Мэн и Национальной гвардии армии. Собаки отыскали тело отца на плато Катадин недалеко от вершины. Местонахождение его дочери неизвестно.

Ранее на Эвересте нашли останки Эндрю Ирвина, который провал в 1924 году. Тело его спутницы обнаружили в 1999 году.