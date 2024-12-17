Два трупа нашли в припаркованной иномарке в Москве

Тела двух человек обнаружили в салоне автомобиля Ford Transit на парковке, расположенной на Суздальской улице в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Информация о происшествии поступила правоохранителям в 18:54. После вскрытия машины в ней нашли два трупа.
В настоящее время на месте ЧП продолжает работать полиция. Личности умерших и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее рядом с магаданским поселком Сплавная нашли закрытый автомобиль, в котором находился труп женщины. Рядом с ее телом лежал мужчина, он был без сознания. По версии СК, женщина могла погибнуть от холода.
Похожий случай произошел весной в Тульской области. Местные жители обнаружили в автомобиле тела двух мужчин.
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