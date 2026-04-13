Два танкера с россиянами на борту задержали в Малайзии

Два танкера с 22 членами экипажа задержали в районе Баган-Аджам у берегов Малайзии. Об этом сообщило информагентство Bernama со ссылкой на агентство по обеспечению соблюдения морского права.

Причиной задержания стала перевозка нефтепродуктов без разрешения. Всего изъяли 700 тысяч литров дизельного топлива экологического класса Евро-5.

На бортах судов находились моряки из Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии. Сейчас их доставили на берег. Ведется расследование.

Накануне береговая охрана Швеции задержала сухогруз, шедший из России в Испанию под флагом Панамы. Предлогом для задержания стал смыв угольной пыли в воду. Капитану судна планируют предъявить обвинение.