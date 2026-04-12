Швеция задержала идущий из России в Испанию сухогруз

Утром 12 апреля шведская береговая охрана провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Об этом сообщила телекомпания SVT .

Балкер, следовавший из России в испанский Лас-Пальмас, заподозрили в смыве угольной пыли прямо в воду.

Сухогруз зафиксировали с воздуха вечером 12 апреля. Сейчас балкер стоит на якоре у побережья города Истад. Прокурор Национального отдела по экологическим и трудовым делам Швеции Хокан Андерссон уточнил, что капитану предъявят обвинение.

«Береговая охрана задержала судно после смыва угольной пыли в море прямо с палубы. Это нарушение действующего экологического кодекса. Мы намерены допросить капитана и предъявить подозрение. Посмотрим, чем это закончится — предписанием или штрафом», — заявил Андерссон.

Телекомпания подчеркнула, что задержанное судно не перевозило нефть и не является танкером.

В марте береговая охрана Швеции перехватила танкер, шедший под коморским флагом.