Швеция задержала идущий из России в Испанию сухогруз

Береговая охрана Швеции задержала идущий из России балкер Hui Yuan
Утром 12 апреля шведская береговая охрана провела досмотр судна Hui Yuan, ходящего под панамским флагом. Об этом сообщила телекомпания SVT.
Балкер, следовавший из России в испанский Лас-Пальмас, заподозрили в смыве угольной пыли прямо в воду.
Сухогруз зафиксировали с воздуха вечером 12 апреля. Сейчас балкер стоит на якоре у побережья города Истад. Прокурор Национального отдела по экологическим и трудовым делам Швеции Хокан Андерссон уточнил, что капитану предъявят обвинение.
«Береговая охрана задержала судно после смыва угольной пыли в море прямо с палубы. Это нарушение действующего экологического кодекса. Мы намерены допросить капитана и предъявить подозрение. Посмотрим, чем это закончится — предписанием или штрафом», — заявил Андерссон.
Телекомпания подчеркнула, что задержанное судно не перевозило нефть и не является танкером.
В марте береговая охрана Швеции перехватила танкер, шедший под коморским флагом.