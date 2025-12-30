Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Красноярском крае

Частный дом загорелся в Минусинске в Красноярском крае, четыре человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Примерно в два часа ночи поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под кровли», — заявили в ведомстве.

В итоге сгорела кровля, также выгорел дом на общей площади 81 квадратный метр. Во время разбора завалов спасатели нашли в помещении тела трех погибших мужчин, а на кровати — труп женщины. Личности жертв устанавливают.

Огонь уже потушили, к ликвидации привлекли четыре единицы техники и 12 специалистов.

Ранее сильный пожар произошел в заброшенном здании в Махачкале. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.