Два судна попали в ледовый плен реки Лены на севере Якутии

Внезапное похолодание вынудило два судна остановиться на реке Лене в Булунском районе Якутии. Об этом в Telegram-канале сообщила служба спасения региона.

На борту следовавших по маршруту Быковский — Якутск кораблей «Быков мыс» и «Залив» находятся десять членов экипажа, подавших сигнал о необходимости эвакуации.

В ведомстве отметили, что в районе морозы настолько усилились, что движение судов стало невозможным. Экипажи приняли решение дождаться помощи на месте стоянки.

Местные власти организовали спасательную операцию, чтобы обеспечить безопасность людей. Из поселка Тикси для эвакуации отправился вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии», моряков доставят в безопасное место.

Несколько дней назад баржа с продуктами застряла на реке в Иркутской области. Для эвакуации четырех членов экипажа также отправили вертолет.