Баржа с продуктами застряла на реке в Иркутской области

Авиацию МЧС направили в Иркутскую область к застрявшей во льду барже

В Иркутской области во льду на реке Нижняя Тунгуска застряла баржа с продуктами. На помощь направили авиацию МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

Маршрут баржи пролегал из села Подволошино в Ербогачен. В четверг, 17 октября, оно застряло во льду на реке Нижняя Тунгуска в 50 километрах от села Непа.

«Для эвакуации четырех членов экипажа на место следуют спасатели Байкальского-поисково спасательного отряда МЧС России на ведомственном вертолете Ми-8», — уточнили в ведомстве.

На Сахалине грузовое судно перевернулось в порту Корсаков. Корабль перевозил щебень и песок. По данным главы Сахалина Валерия Лимаренко, судно опрокинулось из-за перегруза. На борту корабля находились семь человек, известно от двух погибших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Транспортная прокуратура организовала проверку.