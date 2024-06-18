Два слесаря пострадали при взрыве газа в подвале дома в Лобне

СК организовал проверку после взрыва газа в подвале дома в Лобне

В подвале жилого дома в Лобне взорвался газ, пострадали два слесаря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

«В Лобне организована проверка по факту хлопка газа в подвале жилого дома, в результате которого пострадали двое мужчин», — уточнили в ведомстве.

Взрыв произошел 18 июня. Два слесаря управляющей компании меняли водопроводные трубы в подвале жилого дома. Во время сварочных работы взорвался газовый баллон. Мужчины получили ожоги различной степени тяжести.

На месте происшествия работают следователи. Специалисты осматривают помещение. Также проверку соблюдение требования закона об охране труда и технике безопасности проводит прокуратура Московской области. По данным ведомства, взрыв газа произошел в подвале дома на Деповской улице

На место выехал исполняющий обязанности прокурора Лобни Александр Коваль.

В мае в гостинице в Чебоксарах взорвался баллон с газом. ЧП произошло в ресторане, когда там находились посетители и персонал.