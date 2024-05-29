Баллон с газом разорвался в гостинице в Чебоксарах

Прокуратура начала проверку после разрыва баллона с газом в гостинице Чебоксар

Пресс-служба прокуратуры Чувашии / Telegram
Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии / Telegram

В гостинице в Чебоксарах разорвался баллон с газом, находившийся под давлением. Это произошло в помещении ресторана, где находились посетители и персонал, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Чувашия. Информации о пострадавших нет.

Пресс-служба прокуратуры Чувашии / Telegram
Фото: Пресс-служба прокуратуры Чувашии / Telegram

Гостиница расположена на улице Ярославской.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар начала проверку по факту происшествия. Специалисты выяснят все причины и обстоятельства случившегося, оценят организацию безопасности при эксплуатации кухонного и другого оборудования в ресторане и примут меры прокурорского реагирования, если на то будут основания. Прокуратура района также проконтролирует ход и итоги процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами.

На место выехал исполняющий обязанности прокурора района Александр Марков. Он организовал координацию деятельности всех спецслужб и правоохранителей на месте.

В конце апреля мощный взрыв газа произошел в отеле в Туапсе.

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