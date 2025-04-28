Два самолета МЧС приземлились в Бендер-Аббас для тушения пожара

Два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Накануне в порту произошел взрыв, что привело к сильному возгоранию, сообщили в Telegram-канале российского посольства в Иране.

«С радостью сообщаем, что, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас», — отметили в сообщении.

По данным посольства, российские спасатели направились на координационное совещание. Глава ведомства Александр Куренков накануне направил в Бендер-Аббас амфибию Бе-200ЧС и Ил-76. В Иране ждут еще один борт МЧС из России.

Президент Владимир Путин распорядился срочно направить в Иран авиацию МЧС, чтобы помочь в тушении пожара в порту имени Шахида Раджаи. Ранее стало известно, что при взрыве на складе опасных грузов и химикатов погибли 28 человек. Также сообщалось о 1139 пострадавших.