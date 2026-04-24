Два российских туриста застряли на скале на Бали

На Бали эвакуировали двух российских туристов, застрявших на скале у пляжа Чемонгкак. Об этом сообщило издание Media Indonesia .

Днем 23 апреля 51-летний мужчина и 20-летняя девушка, оба граждане России, оказались в ловушке на склоне скалы. Они спустились вниз, но обратно уже не смогли подняться. Их вызволяли спасатели.

Глава поисково-спасательного офиса Денпасара И Ньоман Сидакарья подтвердил, что им поступила информация о двух россиянах, попавших в ловушку в ущелье в районе Пекату, округ Бадунг. Им сообщила об этом одна из сотрудниц пляжного клуба EL Kabron.

После запроса об эвакуации на место направили восемь человек личного состава. Спасатели оценили положение и решили эвакуировать туристов с помощью вертолета.

Россиян доставили на берег в удовлетворительном состоянии. Мужчина только незначительно травмировал ногу и локоть левой руки. Туристы отказались от госпитализации.

Ранее на Бали ликвидировали «русские» и «украинские» деревни, в основном в районе Убуда. Губернатор острова И Ваян Костер потребовал, чтобы начальник полиции и глава округа Гианьяр навели порядок.