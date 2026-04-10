На Бали ликвидировали «русские» и «украинские» деревни

На Бали полностью ликвидировали «русские» и «украинские» «деревни». Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор острова И Ваян Костер.

По его словам, на Бали стало приезжать больше людей из России и Украины, которые начали открывать бизнес и инвестировать. Селились они в основном в районе Убуда, образовывая целые «деревни».

Губернатор подчеркнул, что такая практика противоречит культурной политике и принципам регулирования острова.

«Потребовал от начальника полиции и главы округа Гианьяр навести порядок. Не должно быть ни русской деревни, ни украинской деревни. Пусть живут упорядочено, в соответствии с законами местной культуры, Бали и Индонезии», — заявил Костер.

После принятия правовых мер, отметил губернатор, подобные явления устранили.

