Два россиянина раскопали могилу друга по просьбе девушки

В Пензенской области трое молодых людей практически раскопали могилу друга, чтобы удостовериться в его смерти. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По предварительной версии, знакомые распивали алкогольные напитки. В какой-то момент девушка предложила разрыть могилу мертвого приятеля. Она хотела проверить, действительно ли в ней находится именно их знакомый.

Собутыльникам девушка обещала за работу 10 тысяч рублей. По дороге на кладбище мужчины купили лопаты и ночью принялись раскапывать захоронение. Однако они быстро устали и решили продолжить на следующий день.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Теперь жителям Пензы грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее трое подростков повредили более 150 могил в Челябинской области. Некоторые из плит они выдернули из земли.