Два ребенка погибли в ДТП с двумя легковушками в Крыму

Авария произошла под городом Джанкой в Крыму, скончались три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
На автомобильной дороге Таврида — Джанкой — Красноперекопск, неподалеку от села Шахтино Советского района, водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.
В результате погибли трое пассажиров отечественной машины, среди них двое детей 2018 и 2023 годов рождения. Двух человек из Kalina, водителя и еще одного пассажира из Chevrolet доставили с травмами в больницу.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняются.