Сегодня 18:42 Два ребенка погибли в ДТП с двумя легковушками в Крыму МВД Крыма: три человека погибли в ДТП под Джанкоем, среди них двое детей 0 0 0 Фото: МВД по Крыму / Telegram Происшествия

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Крым

Авария произошла под городом Джанкой в Крыму, скончались три человека, в том числе двое детей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

На автомобильной дороге Таврида — Джанкой — Красноперекопск, неподалеку от села Шахтино Советского района, водитель Chevrolet не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Kalina.

Фото: МВД по Крыму / Telegram 1/1

В результате погибли трое пассажиров отечественной машины, среди них двое детей 2018 и 2023 годов рождения. Двух человек из Kalina, водителя и еще одного пассажира из Chevrolet доставили с травмами в больницу.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства случившегося выясняются. В конце декабря смертельное ДТП с автобусом и легковушкой произошло в Самарской области, погибла женщина.