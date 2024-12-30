Смертельное ДТП с автобусом произошло в Самарской области

Женщина погибла в ДТП с легковушкой и автобусом в Самарской области

Легковой автомобиль и автобус попали в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Самарской области, пятеро человек пострадали и один погиб. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«В результате аварии погибла женщина 1977 года рождения. Пострадали пять человек, среди них три ребенка», — заявили в ведомстве.

ДТП произошло в районе населенного пункта Пригорки Исаклинского района, на 1144-м километре автодороги М-5 «Урал», где столкнулись следовавший по маршруту Пермь — Самара автобус Yutong и легковой автомобиль Lada Vesta.

На момент аварии в автобусе находились 42 человека. Предварительной причиной ДТП стало непредоставление легковым автомобилем преимущества автобусу при выезде на главную дорогу.

Самарская прокуратура организовала проверку.

День назад четыре человека погибли и один пострадал в аварии с двумя легковыми автомобилями на трассе в Ставропольском крае.