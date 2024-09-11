Два рабочих провалились в люк с кипятком на территории детсада в Москве, один погиб

Источник 360.ru: рабочий погиб, провалившись в люк с кипятком у детсада в Москве

На территории детсада на юго-востоке Москвы два рабочих провалились в люк с кипятком. Один человек погиб, сообщил источник 360.ru.

Рабочие спустились в коллектор теплотрассы, чтобы устранить прорыв. Примерно в 20 метрах от колодца их накрыло кипятком. Один смог выбраться. Он получил ожоги рук, ног и дыхательных путей, пострадавшего госпитализировали.

Второй мужчина находился в 40 метрах от колодца. Предварительно, он погиб, тело до сих пор находится в коллекторе.

«На месте происшествия работают спасатели МЧС России. С помощью экскаватора копается котлован, чтобы достать погибшего», — уточнили в пресс-службе МЧС России.

В конце августа в Бибирево разлился кипяток. Очевидцы приняли пар из трубы за дым от пожара и вызвали МЧС.