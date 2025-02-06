Еще 200 щитов с правилами безопасности на железной дороге установят в Подмосковье

Около 200 щитов и плакатов с правилами безопасности на железной дороге установят в Подмосковье в этом году. Больше всего их установят в Люберцах, Раменском и Пушкино.

Повысить безопасность на железнодорожной инфраструктуре помогают регулярные дежурства и рейды, а также информационные щиты и плакаты, рассказали в региональном Минтрансе. Они напомнят пассажирам о правилах безопасности. Так, жителям не следует выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути в неположенном месте.

«Такие меры способствуют повышению уровня осведомленности граждан, что положительно влияет на снижение смертности на станциях и пешеходных переходах», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года на железной дороге в Подмосковье произошло 25 смертельных случаев. Семь из них — на станциях и пешеходных переходах.

В министерстве напомнили, что в комплекс мер по повышению безопасности также входит строительство переходов, установка ограждений и камер.