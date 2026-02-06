Два подростка закошмарили ЖК в Химках

В ЖК «Велтон парк» в Химках двое подростков мучают собак, бьют окна в подъездах, бросаются тяжелыми предметами. Как рассказал 360.ru местный житель Валерий, на ребят написали заявление в полицию.

«В целом они неплохие и вполне вежливые ребята, но отсутствие направления их в правильное русло со стороны родителей приводит к тому, что они устраивают вакханалию в ЖК. <… > Мать не уделяет должного внимания, вот дети и находят развлечения в разрушении всего вокруг», — рассказал он.

В конце концов терпение у местных жителей кончилось, и они пошли в полицию. По словам мужчины, дети кидают на головы прохожим все подряд.

Как сообщил телеграм-канал «МК: срочные новости», подростки еще мучают собак и бьют окна в подъездах.

Летом прошлого года стало известно, что банда подростков терроризирует целый район в Химках. Они пьют, ругаются, громко кричат и пугают людей. Один раз они даже напали с перцовым баллончиком на одного из местных жителей.