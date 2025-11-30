Два молодых рыбака бесследно пропали на Сахалине

В Охотском море пропали двое 27-летних рыбаков. Известно, что мужчины вышли в район залива Терпения на резиновой лодке. К операции по поиску приятелей подключились наземные группы, которые обследуют берег, спасательное судно «Отто Шмидт» и два гражданских судна, сообщили в МЧС Сахалинской области .

Также к поискам готовы присоединиться вертолет Ми-8 и самолет Ан-26, но их работа может осложниться из-за надвигающегося снегопада и плохой видимости. Спасатели обследовали уже более двух тысяч квадратных километров.

Ранее тело 16-летнего подростка обнаружили в реке Дон в Ростове-на-Дону после почти месяца интенсивных поисков. Предварительной причиной смерти назвали утопление.