Два молодых рабочих упали в шахту строящейся поликлиники в Красноярске

Два рабочих упали в шахту лифта строящейся поликлиники в Красноярске. ЧП произошло на объекте на Судостроительной улице, сообщили в региональном ГСУ СК .

Мужчины выполняли высотные работы на уровне седьмого этажа. По неизвестной пока причине оба рухнули в шахту лифта. Их экстренно доставили в больницу и поместили в реанимацию.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Известно, что одному пострадавшему 19 лет, второму — 22 года.

В конце июня в городе Урай (ХМАО) 11-летний мальчик погиб в одном из торговых центров. Его насмерть задавила платформа грузового лифта. Несчастный случай произошел в ТЦ на улице Ленина.

Ребенок стоял у открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования. Школьник решил запрыгнуть на платформу подъемника, но его зажало конструкциями лифта.