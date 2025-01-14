Следователи допросили дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина

Дрейфовавшему в море Пичугину не предъявили обвинение из-за гибели родных

Следователи допросили дрейфовавшего более двух месяцев на лодке в Охотском море Михаила Пичугина по факту гибели его родственников. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Пичугин принял участие в допросе в качестве свидетеля, обвинение ему не предъявляли.

Дальневосточная прокуратура сообщала, двое мужчин и 15-летний сын одного из них 9 августа 2024 года на лодке-катамаране «Байкат 470» выдвинулись в Охотское море, после этого связь с ними пропала.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», пропавших искали с вертолетов.

В октябре моряки обнаружили пропавших у берегов Камчатки, их троих человек выжил лишь 46-летний Пичугин, дрейфовавший 67 дней. Тела остальных погибших также находились на судне.