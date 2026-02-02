Два магазина рухнули из-за обвала грунта в Каире

Два магазина провалились под землю из-за обвала грунта перед автозаправкой в Каире. Об этом сообщила газета Youm7 .

Из-за обвала грунта образовалась воронка глубиной 15 метров. В результате рухнули цветочный и кондитерский магазины, находившиеся на территории АЗС.

Пострадали два человека, их госпитализировали. Причиной обвала грунта могли быть земляные объекты на строящемся неподалеку объекте.

Ранее в Каменском районе Ростовской области из-за самосвала рухнул пешеходный мост. Водитель задел переправу поднятым вверх кузовом, в результате та обрушилась на разделительную осевую полосу. Из-за ДТП правоохранители перекрыли часть трассы М-4 «Дон».

В результате аварии травмы получил водитель 1979 года рождения, его доставили в центральную городскую больницу. Повреждения также получила встречная машина, находившийся за рулем мужчина не пострадал.