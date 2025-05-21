Два катера столкнулись у причала в Египте

Пожар вспыхнул после столкновения двух курортных катеров в Хургаде

Столкновение двух курортных катеров произошло у причала в Хургаде в Египте. После аварии на одном из них случился взрыв баллона, сообщил один из турагентов в личном Telegram-канале.

По словам очевидцев, спасатели больше часа борются с огнем. Тушение пожара осложнил сильный ветер.

В результате ЧП один из бортов практически полностью выгорел. Туристы рассказали, что пострадал один человек. Мужчина отделался легкими ссадинами.

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание в машинном отделении. На месте столкновения работают экстренные службы и правоохранители.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее в Дагестане моторная лодка с туристами врезалось в скалу во время экскурсии по Сулакскому каньону. В результате ЧП погибла женщина.