Два катера столкнулись у причала в Египте

Столкновение двух курортных катеров произошло у причала в Хургаде в Египте. После аварии на одном из них случился взрыв баллона, сообщил один из турагентов в личном Telegram-канале.
По словам очевидцев, спасатели больше часа борются с огнем. Тушение пожара осложнил сильный ветер.
В результате ЧП один из бортов практически полностью выгорел. Туристы рассказали, что пострадал один человек. Мужчина отделался легкими ссадинами.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание в машинном отделении. На месте столкновения работают экстренные службы и правоохранители.
Официальной информации пока не поступало.
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