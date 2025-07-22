Пьяный судоводитель получил штраф за столкновение катеров на Оке

Нижегородский суд оштрафовал и лишил прав судоводителя, который ночью в августе 2023 года столкнулся с парусником на реке Оке около Метромоста. Об этом сообщает сайту pravda-nn.ru сообщили в ЦМСУТ СК России.
Правоохранители установили, что в момент происшествия 43-летний мужчина был пьян и не имел права управлять маломерным судном. При обгоне он совершил опасный маневр и врезался в парусник. Сумма ущерба превысила три миллиона рублей.
Суд признал водителя виновным по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ и назначил штраф в 100 тысяч рублей, а также запретил управлять транспортными средствами сроком на 1,6 года. Имущество обвиняемого арестовали.
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