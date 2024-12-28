Два ДТП с пострадавшими произошло в Саратове

Утром 28 декабря в Саратове произошло два дорожно-транспортных происшествия. Об этом написал телеканал «Саратов 24».
Первая авария случилась в 7:08 на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» неподалеку от хутора Маяк в Гагаринском районе. Автомобиль Renault Duster врезался в бетонные блоки ограждения. Водитель не смог справиться с управлением. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
Второе ДТП произошло в 08:10 на восьмом километре автодороги Елшанка — Песчаный Умет. Здесь столкнулись автомобили Hyundai Elantra и Niva. В результате аварии пострадала пассажирка иномарки 1999 года рождения.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции ведут расследование для установления обстоятельств происшествий.
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