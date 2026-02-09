Восемь человек госпитализировали после ДТП с грузовиком и автобусом в центре Москвы

Источник 360.ru: после ДТП с автобусом на Якиманке госпитализировали 8 человек

После аварии с участием автобуса и грузовика Volvo на Ленинском проспекте в Москве в больницу доставили восемь человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, один пострадавший от госпитализации отказался. Какие травмы получили пострадавшие, пока неизвестно.

На месте происшествия работает Госавтоинспекция. В ГУП «Мосгортранс» 360.ru заявили, что виновником аварии стал водитель грузовика.

«Сегодня около 10:28 на Ленинском проспекте, в районе дома 11с1, водитель грузового автомобиля, нарушив пункт 8.3. правил дорожного движения, не уступил дорогу автобусу М1 при выезде с прилегающей территории. В результате чего произошло ДТП», — указали в пресс-службе.