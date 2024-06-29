Иномарка столкнулась с поездом в Москве. Один человек пострадал

Источник 360.ru: один человек пострадал при столкновении авто с поездом в Москве

Автомобиль столкнулся с поездом в районе Крутовской улицы в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Участниками ДТП стали локомотив и грузовик марки Mercedes. В результате один человек пострадал. На место прибыли врачи скорой помощи.

Ранее в Подмосковье поезд «Иволга» столкнулся с тепловозом. Авария не повлияла на движение других составов. Пассажиры не пострадали.

Несколько дней назад вагон отцепился от поезда «Иволга» на станции МЦД-3 «Кратово». По словам очевидца, из-за экстренного открытия дверей произошла разгерметизация вагонов, пассажиров эвакуировали.