Два человека застряли в рухнувшем лифте в доме на севере Москвы

Лифт с двумя пассажирами рухнул в доме в московском районе Коптево. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в шестиэтажном доме на Коптевской улице. На место выехали спасатели.

«Ожидаем электрика для отключения напряжения, подготовка к стабилизации лифта», — отметил источник.

В кабине между пятым и шестым этажом застряли двое сотрудников лифтовой службы. Оба работника пострадали, одного из них вытащили из лифта и передали врачам. По словам специалистов, произошел неконтролируемый подъем кабины.

«Есть угроза падения [лифта]», — указал собеседник 360.ru.

Ранее сотрудники МЧС вытащили ребенка из застрявшего лифта в горящей многоэтажке в московском районе Орехово-Борисово Северное. Пожар произошел в одной из квартир на 20-м этаже — пламя охватило кухню и частично коридор. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров. Кадры с места ЧП появились в распоряжении 360.ru.

Спасатели потушили пожар и эвакуировали девочку, заблокированную в лифте на 15-м этаже. По данным источника, ребенка передали врачам скорой помощи. Они подтвердили, что девочка не пострадала.