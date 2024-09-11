Два человека в Удмуртии получили ожоги, отдыхая в бане

Два человека получили ожоги во время отдыха в бане в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Попариться собрались 27 молодых людей. Когда несколько из них пошли в парилку, наружу неожиданно вырвалось пламя. По предварительной версии, в бане перекалилась печь.
Вспыхнул пожар на 50 квадратных метрах, который потушили прибывшие спасатели. МЧС опубликовало фотографии и видео с места происшествия. На них видно, что помещение сильно пострадало.
«Два молодых человека получили ожоги», — добавили в ведомстве.
В начале сентября в республике произошел похожий случай. В Ижевске многодетная семья пришла к соседям помыться в бане, однако там начался пожар. Из охваченного огнем помещения не смогла выбраться 11-летняя девочка, ребенок погиб.
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