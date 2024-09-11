Два человека в Удмуртии получили ожоги, отдыхая в бане

В Удмуртии произошел пожар в бане, пострадали два человека

Два человека получили ожоги во время отдыха в бане в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Попариться собрались 27 молодых людей. Когда несколько из них пошли в парилку, наружу неожиданно вырвалось пламя. По предварительной версии, в бане перекалилась печь.

Вспыхнул пожар на 50 квадратных метрах, который потушили прибывшие спасатели. МЧС опубликовало фотографии и видео с места происшествия. На них видно, что помещение сильно пострадало.