Два человека устроили намаз в Российской государственной библиотеке прямо у новогодней елки. Об этом сообщил «Абзац» .

Мужчины снимали друг друга на камеру, а в ответ на замечания делали вид, что не понимают по-русски. Тогда сотрудники библиотеки вызвали Росгвардию.

По их мнению, произошедшее — спланированная провокация. Об этом говорит и то, что накануне духовные лидеры мусульман призвали единоверцев не молиться в общественных местах и не выходить в свет в никабах, чтобы не создавать никому неудобств.

Ранее подросток из Азербайджана напал с ножом на охранника торгового центра в Москве из-за того, что тот не дал ему совершить намаз. Затем приезжий попытался сбежать, но полицейские задержали его по горячим следам.