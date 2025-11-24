Подросток устроил поножовщину в московском ТЦ из-за намаза

MK.RU: охранник ТЦ не разрешил напавшему на него подростку совершить намаз

Подросток напал с ножом на охранника торгового центра в Москве из-за того, что тот не разрешил ему совершить намаз. О возможной причине конфликта сообщил источник MK.RU .

По его данным, нападавшему 16 лет, он приехал в Россию из Азербайджана и учится в колледже информационных технологий. Охранник получил ранения, его отправили в институт Склифосовского.

Подросток попытался сбежать и, когда его настигли полицейские, ранил одного из них в плечо, но в итоге был задержан.

Ранее в Королеве пьяный продавец торгового павильона после ссоры набросился с ножом на покупателей. Полицейские задержали нападавшего и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.