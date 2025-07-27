Два человека упали за борт прогулочного теплохода в Петербурге
Двое мужчин выпали за борт во время экскурсионной прогулки на теплоходе по реке Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.
Оба человека смогли выбраться на берег благодаря проходящему мимо судну. Упавших за борт отвезли на сушу.
«Мужчины с подмоченной репутацией доставлены на берег, не пострадали», — отметили в МЧС.
В ведомстве призвали быть внимательными и осторожными во время отдыха на воде.
Ранее неадекватный пассажир во время посадки на рейс из Санкт-Петербурга в Калининград набросился на сотрудника авиакомпании «Победа». Мужчина, в поведении которого были признаки алкогольного опьянения, возмутился отстранением от полета и ударил работника. В результате пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержала полиция.