Два человека упали за борт прогулочного теплохода в Петербурге

Двое мужчин выпали за борт во время экскурсионной прогулки на теплоходе по реке Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

Оба человека смогли выбраться на берег благодаря проходящему мимо судну. Упавших за борт отвезли на сушу.

«Мужчины с подмоченной репутацией доставлены на берег, не пострадали», — отметили в МЧС.

В ведомстве призвали быть внимательными и осторожными во время отдыха на воде.

Ранее неадекватный пассажир во время посадки на рейс из Санкт-Петербурга в Калининград набросился на сотрудника авиакомпании «Победа». Мужчина, в поведении которого были признаки алкогольного опьянения, возмутился отстранением от полета и ударил работника. В результате пострадавшего госпитализировали. Нападавшего задержала полиция.