Два человека стали жертвами пожара в Москве

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома на улице Михневской в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.
Возгорание произошло в квартире 27 января. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела двух человек. Проживающие в квартире систематически злоупотребляли алкогольными напитками. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.
По данному факту назначена доследственная проверка. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время они проведут ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.
Ранее в Калуге мужчина спалил чужую квартиру. Он решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне, но совершил ошибку. После этого в помещении вспыхнул пожар.
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