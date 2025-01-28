Два человека стали жертвами пожара в Москве

Два человека погибли в результате пожара в квартире многоэтажного дома на улице Михневской в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Следственного комитета.

Возгорание произошло в квартире 27 января. После ликвидации пожара огнеборцы обнаружили тела двух человек. Проживающие в квартире систематически злоупотребляли алкогольными напитками. Обстоятельства гибели людей устанавливаются.

По данному факту назначена доследственная проверка. Правоохранители продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время они проведут ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

Ранее в Калуге мужчина спалил чужую квартиру. Он решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне, но совершил ошибку. После этого в помещении вспыхнул пожар.