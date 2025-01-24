Мужчина в Калуге решил подключить плиту и спалил чужую квартиру

МЧС России: житель Калуги стал устанавливать плиту и устроил пожар в доме

Мужчина в Калуге решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне и случайно спалил чужую квартиру. Об этом сообщило МЧС России .

Происшествие случилось в пятиэтажке. Жилец занимался строительством кухни и во время установки плиты совершил ошибку. В итоге начался пожар. Мужчину госпитализировали с ожогами. Огонь дошел и до другой квартиры.

«Сотрудники МЧС России по лестничным маршам эвакуировали 26 человек, из них 13 детей. Пожар на 10 „квадратах“ потушили 13 специалистов и четыре единицы техники ведомства», — заявили в МЧС.

Ранее крупный пожар случился в пятиэтажке в Москве. Пламя разгорелось в холле на четвертом этаже. Огонь быстро дошел до жилых квартир. На место ЧП оперативно прибыли спасатели. Они вынесли из одной из загоревшихся квартир баллон с азотом. Также спасатели вытащили пятерых жильцов.